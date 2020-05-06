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Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1-4 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde şehirlerarası karayollarında eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu dönemde 22 bin 258 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 14 bin 991 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 18 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 17:57 Son Güncelleme: 6.5.2020 18:09 ABONE OL
Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 1-4 Mayıs tarihleri arasında 4 gün süreyle şehirlerarası karayollarında eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu dönemde 22 bin 258 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 14 bin 991 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 18 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

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Açıklamada, 15 bin 420 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

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Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi
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