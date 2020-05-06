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Üvey oğluna işkence yapan kişi tutuklandı

'ın Çerkezköy ilçesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu darbettiği ve işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 16:14 Son Güncelleme: 6.5.2020 16:17 ABONE OL
Üvey oğluna işkence yapan kişi tutuklandı

İlçedeki bir apartmanın birinci katından ağlayan ve bağıran çocuk sesi duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, 7 yaşındaki S.Y.A'nın elleri, ayakları, yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğunu, saçının da kesildiğini belirledi.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinde şiddet uygulandığı belirlenen S.Y.A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burada pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan çocuğa polisler yemek ikram etti ve oyun oynadı. Çocuğun işlemlerinin ardından devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Bir süredir imam nikahlı yaşadığı S.D.A.'nın oğlu S.Y.A'yı darbettiği ve işkence yaptığı iddia edilen üvey baba Ramazan A. ile anne S.D.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Üvey oğluna işkence yapan kişi tutuklandı
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