‘Virüs çıkan köpek ve kedilerinize karantina uygulayın’

Bilim Kurulu pandemi döneminde evcil hayvanların bakımının nasıl olacağına dair bir rehber hazırladı:Virüsle enfekte az sayıda hayvan var. Kovid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonda tutulmalı.Köpekleri bir tasma ile gezdirin, diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutun, çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık park ve yerlerden kaçınının.Evcil hayvan ile temas sonrası ellerinizi yıkayın veya dezenfekte edin. Kovid-19 hastalığı varsa, hayvanları öpmeyin, yiyecek ve içecekleri onlarla paylaşmaktan kaçının, temasta bulunmayın.Evcil hayvan hastalanırsa veya sağlığı hakkında endişe edilmesi durumunda veteriner hekimle konuşun.Kovid-19 çıkan kişiler olursa mümkünse hayvanlarının başka bir evde bakımını sağlayın. Maske kullanın ellerinizi dezenfekte edin.Evcil hayvanlarda hastalık bulguları varsa, veteriner hekimin uygun görmesi halinde, test için Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Enstitülerine götürün.