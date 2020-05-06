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’nda elektronik malzeme fabrikasında korkutan

’ndaki 4 katlı elektronik malzeme üreten fabrikanın çatı katı bir anda tutuşarak alev alev yandı. , ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, çevredeki vatandaşlar film izler gibi çalışmaları seyretti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 18:39 Son Güncelleme: 6.5.2020 18:56 ABONE OL
Zeytinburnu’nda elektronik malzeme fabrikasında korkutan yangın

Yangın, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan elektronik malzeme üreten fabrikanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı fabrikanın çatı katındaki malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI FİLM SEYREDER GİBİ İZLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin çalışmalarını ise çevrede bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, film izler gibi seyretti.

"İŞÇİLERİM GİTMİŞTİ, EN SON BİZ KALMIŞTIK"

Yangınla ilgili konuşan fabrika sahibi Yetvar Alyanak, "Araştırıyorum henüz. Yukarıda boyaların kancalarını yakmak için kullandığımız küçük bir tüpümüz var, galiba ondan diye düşünüyorum. İşçilerim gitmişti, en son biz kalmıştık. Bir yaralı can kaybı yok. Elektrik malzemeleri üretiyoruz, boyahane var yukarıda. Boyalar, tiner var, muhtemelen onlar tutuştu. Maddi kaybın büyük olma ihtimali var. Her halde 30-40 bin lirayı bulur.

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Zeytinburnu’nda elektronik malzeme fabrikasında korkutan yangın
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