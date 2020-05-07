1500 KM'lik akılalmaz sevkiyat! İstanbul'dan ambulans, özel valizler...

Diyarbakır'da jandarmanın yol kontrolünde bir ambulans içerisinde 112 kilo saf esrar ele geçirildi. Ambulans şoförü ve 2 görevli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi karayolu üzerindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasında yol kontrolü yapan jandarma timlerini fark eden bir ambulans arama noktasına 100 metre kala durakladı. Yol kenarında duraklayan ambulans şoförünün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine tam teşekküllü ambulans uygulama noktasına çekildi. Ambulans'ın İstanbul plakalı olması ve şoför ile ambulanstaki 2 görevlinin tedirgin ve şüpheli hareketlerini sürdürmesi üzerine ambulansta arama yapıldı. Ancak herhangi bir şey bulunamadı.

Bunun üzerine jandarma timleri narkotik köpeklerinin de desteğiyle ambulans'ın jandarma arama noktasına 100 metre kala durduğu noktada da arama yapınca yol kenarına atılmış bavul içerisinde 6 parça halinde özel hazırlanmış jelatin içerisine gizlenen satışa hazır 112 kilo saf esrar buldu. Jandarma timlerinin araştırmasında, İstanbul'da yaşayan F.B adlı kişinin hasta olduğu ve Diyarbakır'a gitmek için İstanbul'daki özel bir şirketten ambulans kiraladığı, ambulans şoförü ve 2 görevli ile birlikte yola çıkan F.B'nin Diyarbakır merkeze yaklaştığında fikir değiştirip ambulans görevlilerine, "Ben vazgeçtim, Lice'ye gitmek istiyorum" dedi.

JANDARMAYI GÖRÜNCE BAVULLARI YOLA FIRLATTI

Lice İlçesine giden F.B'ye başka bir kişi 6 parçadan oluşan içinde esrar bulunan bavulları teslim etti. Bavulları da ambulansa alan F.B tekrar yola çıkarak Diyarbakır'a, buradan da İstanbul'a gitmek istediğini ambulans görevlilerine bildirdi. Diyarbakır'da 30 kilometre uzaklıktaki Mermer Karakoluna araç yaklaştığında jandarma timlerini gören F.B, bavulları araçtan atarak kontrol noktasına gelince yakalandı.



Ambulans şoförü ve 2 görevli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucuyu dikkat çekmemek için ambulansla İstanbul'a nakletmek isteyen F.B gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı özel ekip, esrarı F.B'ye teslim eden Lice'deki kişinin de yakalanması için operasyon başlattı.

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