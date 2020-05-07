156 yıllık gelenek mahalleye taşındı

Amasya'da 156 yıldır ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, vatandaşlar salgın nedeniyle evlerinde kaldığı için şehre indi. Üstü açık otobüsle ve yaya olarak sokak sokak mahalle mahalle gezen belediye bando ekibi, vatandaşları maniler, marşlar ve seslendirdikleri birbirinden güzel eserler ile sahura kaldırıyor.Bando Şefi Hakan Dinçer (38), "Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır evlerinde kalan halkımıza mahalle aralarında mini konserler veriyoruz. Ayrıca davulcu arkadaşımız salgını ve Amasya'yı anlatan maniler seslendiriyor. Halkımızın isteklerine de cevap vererek, evde sıkılmamalarının önüne geçmeye çalışıyoruz" derken, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Hem halkımızın evlerinde sıkılmamalarını önlemek ve 'sizinleyiz' mesajını vermek için, hem de 156 yıllık geleneği devam ettirmek için mahalle aralarına indik" ifadesini kullandı.