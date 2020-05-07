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'da kan donduran cinayet: Güvercin için öldürmüşler!

'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada şok gerçek ortaya çıktı. Bir hafta önce cezaevinden çıkan maktul Remzi Türeyci'nin güvercin yüzünden öldürüldüğü öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:23 Son Güncelleme: 7.5.2020 12:31 ABONE OL
Adana'da kan donduran cinayet: Güvercin için öldürmüşler!

Olay, dün Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaş grubuna ait güvercin, komşularının güvercin beslediği evin damına kondu. Arkadaş grubu, güvercini almak için komşularına gittiğinde olumsuz yanıt aldılar. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi Türeyici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Remzi Türeyici'nin bir hafta önce çeşitli suçlar nedeniyle bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adana'da kan donduran cinayet: Güvercin için öldürmüşler!
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