Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Bu Pazar 2020 Anneler Günü mü, hangi tarihte başlıyor?

Her yıl Mayıs ayına denk gelen 2020 Anneler Günü ne zaman? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Çocuklar anneleri için özel hediye paketleri hazırlarken bugünün tarihini merak ediyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen annelerimizin günü tarihi aslında çok eski zamana dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Dünyadaki birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan ve anneleri onurlandıran özel bir olan 2020 Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli zamanlarda kutlanan Anneler Günü 2020 tarihi merak ediliyor. Ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen '' Anneler Günü ne zaman, bu Pazar anneler günü mü?'' sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…