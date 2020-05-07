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Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok yaşadı

'de komşusunu ziyarete gelen 61 yaşındaki kadın kanepede otururken bir anda fenalaşarak yere düşüp hayatını kaybetti. Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri ise büyük şok yaşadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 16:30 ABONE OL
Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok yaşadı

Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2271 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Neslihan Dumlupınar (61) isimli kadın, komşusunu ziyarete geldi. Yaşlı kadın üst katta oturan komşusuna çıkmadan önce bina girişinde bahçeye konulan kanepeye oturarak dinlenmek istedi. Bu sırada aniden fenalaşan kadın bir anda yere yere yığıldı. Bir süre sonra apartman sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

TANIYAN ÇIKMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Olay yerinde yapılan incelmelerde yaşlı kadını kimsenin tanımaması ise şaşkınlığa neden olurken, Dumlupınar'ın binada kimi ziyarete geldiği ise belirsizliğini koruyor.

Yapılan incelemelerin ardından Dumlupınar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok yaşadı
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