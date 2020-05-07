Restaurantlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan son dakika restaurant ve kafe açıklaması!

Ülkemizde corona virüsü salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecinin de adımları belli oldu. Çok sayıda iş yeri faaliyetlerini durdurduğu için hem iş verenler hem çalışanlar açısından zorlu bir dönem yaşanmıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ederek konuya yönelik bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında koronavirüs salgınına yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; restaurantlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Bakan Koca son dakika açıkladı!

KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Koca'dan son dakika restaurant ve kafe açıklaması geldi! Buna göre; kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

"AVM'LERDEKİ LOKANTA VE RESTORANLAR AÇILMAYACAK"

Berberlerin, kuaförlerin, AVM'lerin açılması Bilim Kurulu'nun kararı mıdır? YKS tarihi Bilim Kurulu'nun tavsiyesi midir?

Bilim Kurulu'nun AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmadı. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar oldu. AVM'lerin kapatılması ile ilgili zaten karar olmadı. Bu AVM'lerin kendi kararlarıydı. Açılan ne oldu, berberler, kuaförler, giyimevi, züccaciye vb. dükkanlar... Lokantalar, kafeler, AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. AVM'lerde bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.