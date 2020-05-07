7 Mayıs 2020 Bugün Bankalar kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank bankalar kaça kadar açık? Güncel açılış ve kapanış saatleri

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı banka çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı. Vatandaşların finansal ihtiyaç ve işlemleri nedeniyle gündeme gelen bu konuda birçok banka kendi kurumunun bu süreçteki güncel açılış kapanış saatlerine ilişkin açıklamayı yaparken Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm bankaların güncel çalışma saatlerini Sabah.com.tr olarak haberimizde sizler için derledik. Peki, yaparken Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank ve diğer Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri!

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Küresel salgın koronavirüs nedeniyle birçok farklı sektör ve alanda hizmet veren kurumlar çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye giderken bu durum bankalara da yansıdı. Bazı bankalar hizmet verdikleri saat aralıklarını değiştirdiğini açıklarken öte yandan bazı kurumlar ise eski çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor. Buna uygun olarak güncel banka çalışma saatleri içeriğimizi haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı…