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Haberler Yaşam Haberleri 7 Mayıs 2020 Bugün Bankalar kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank bankalar kaça kadar açık? Güncel açılış ve kapanış saatleri

7 Mayıs 2020 Bugün Bankalar kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, , bankalar kaça kadar açık? Güncel açılış ve kapanış saatleri

Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, , ve diğer birçok banka; vatandaşların araştırma konusu haline gelen "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına corona virüsü ile mücadele sürecinde güncel yanıtı paylaştı. Bu kapsamda bazı bankaların çalışma saatleri üzerinde değişiklik yaptığı gözlemlenirken bazıları ise eski açılış ve kapanış saatlerini devam ettirerek hizmet veriyor. Bu kapsamda; Finansal işlem ve ihtiyaçları bulunan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya dair detayları araştırıyor. Peki, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte güncel !

Giriş Tarihi: 7.5.2020 09:43 Son Güncelleme: 7.5.2020 11:46 ABONE OL
7 Mayıs 2020 Bugün Bankalar kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank bankalar kaça kadar açık? Güncel açılış ve kapanış saatleri

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı. Vatandaşların finansal ihtiyaç ve işlemleri nedeniyle gündeme gelen bu konuda birçok banka kendi kurumunun bu süreçteki güncel açılış kapanış saatlerine ilişkin açıklamayı yaparken Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, ve diğer tüm bankaların güncel çalışma saatlerini Sabah.com.tr olarak haberimizde sizler için derledik. Peki, yaparken Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, ve diğer Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri!

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Küresel salgın koronavirüs nedeniyle birçok farklı sektör ve alanda hizmet veren kurumlar çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye giderken bu durum bankalara da yansıdı. Bazı bankalar hizmet verdikleri saat aralıklarını değiştirdiğini açıklarken öte yandan bazı kurumlar ise eski çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor. Buna uygun olarak güncel banka çalışma saatleri içeriğimizi haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı…

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7 Mayıs 2020 Bugün Bankalar kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank bankalar kaça kadar açık? Güncel açılış ve kapanış saatleri
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