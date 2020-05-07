BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü’ne özel fırsatlarla geliyor! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Yeni haftaya uygun fiyatlı alışverişle başlamak isteyenler 8 Mayıs indirimli ürünler kataloğuna bakmaya başladı. Henüz kataloğa bakma fırsatı bulamayan vatandaşlar '' 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Anneler Günü'ne özel fırsatlı indrimli ürünler müşterilerini raflarda bekliyor olacak. İndirimli ürünler listesinden yararlanmak isteyenler mağazanın önünde kuyruk oluşturmamak için kataloğu incelemek istiyor. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında Meizu Cep Telefonu 799 TL, Jabra Titanyum Siyah Kablosuz Kulaklık 499 TL, 2 yıl garantili Casio Dijital Saat 125 TL, Intense 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 69,90 TL bulunuyor. Bu haftanın indirimli ürünleri 6 Mayıs kataloğunda yayınlanmıştı. Peki Anneler Günü'ne özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 8 MAYIS 2020

BİM indirimli ürünler listesi kurumun resmi sitesinden yayınlandı. Anneler Günü'ne özel pek çok indirimin bulunduğu mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Haberimizin içerisinden 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.