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Bu hafta sonu olacak mı? genelgesi ile sokağa çıkma yasağı var mı?

detayları hakkında son dakika haberleri arka arkaya geliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da , , ve gibi 30 büyükşehirde yaşayan vatandaşlar için merak konusu oldu. Corona virüsü pandemisinin erken dönemlerinde 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yanında, 31 ilimizde de kısıtlama getirilmişti. Peki, tarafından yayınlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak ve detayları neler? Haberimizde, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkıma yasağı genelgesi detayları, marketler, eczaneler, fırınlar hakkında bilgiler ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 09:20 Son Güncelleme: 7.5.2020 09:20 ABONE OL
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı var mı?

uygulaması uzun süredir Türkiye'de uygulanıyor. Özellikle corona virüsü hastalığında risk grubunda bulunanlar için bu önlem getirilmişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ilk defa bu hafta sonu getirilecek. Bunun dışında normal vatandaşlar için 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. bu hafta sonu için yeni genelge yayımladıktan sonra vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu marketler, eczaneler, fırınlar açık olacak mı ve sokağa çıkma yasağının detayları neler?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı var mı?
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