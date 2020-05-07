Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması uzun süredir Türkiye'de uygulanıyor. Özellikle corona virüsü hastalığında risk grubunda bulunanlar için bu önlem getirilmişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ilk defa bu hafta sonu getirilecek. Bunun dışında normal vatandaşlar için 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu için yeni genelge yayımladıktan sonra vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu marketler, eczaneler, fırınlar açık olacak mı ve sokağa çıkma yasağının detayları neler?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?