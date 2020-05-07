Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan genelgeyle banka çalışma saatleri değişti. Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yapılan bu değişiklikler sonucunda vatandaşlar '' Bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 7 Mayıs Perşembe sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalarda çek, senet, EFT, havale, hesap açma gibi finansal ihtiyaçlarını halletmek istiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararıyla birlikte bankaların hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de yoğunluk önlenmiş oldu. Haftanın dördüncü gününde en çok merak edilen bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka açılış ve kapanış saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde banka çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bazı bankalar hizmet verdikleri saat aralıklarını değiştirdiğini açıklarken, bazı kurumlar eski düzene devam ediyor. Bugün bankada çek, senet, kredi, hesap açma kapama gibi işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma (mesai) saatleri içinde işlerini halletmesi gerekiyor. Buna göre; bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…