Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

Bugün , kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 çalışma saatleri

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında çalışma saatleri değiştirilmişti. 7 Mayıs 2020 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla ', kaçta kapanıyor’ sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan genelgede bankalarda çalışma saatleri genişletilmiş ve yoğunluğun önüne geçilmiş oldu. Son olarak bazı bankalar normal mesaiye dönerken, bazıları eski düzene devam edeceğini açıkladı. Uygulamayla birlikte Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank gibi bankalarda çek, senet, hesap açma kapama işlemleri olan vatandaşların mesai saatleri içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki , kaçta kapanıyor? Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası kaça kadar açık? İşte 2020 Banka çalışma ve mesai saatleri

Giriş Tarihi: 7.5.2020 08:55 Son Güncelleme: 7.5.2020 08:56 ABONE OL
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan genelgeyle çalışma saatleri değişti. Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yapılan bu değişiklikler sonucunda vatandaşlar '' , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 7 Mayıs Perşembe sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalarda çek, senet, EFT, havale, hesap açma gibi finansal ihtiyaçlarını halletmek istiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararıyla birlikte bankaların hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de yoğunluk önlenmiş oldu. Haftanın dördüncü gününde en çok merak edilen ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka açılış ve kapanış saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde banka çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bazı bankalar hizmet verdikleri saat aralıklarını değiştirdiğini açıklarken, bazı kurumlar eski düzene devam ediyor. Bugün bankada çek, senet, kredi, hesap açma kapama gibi işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma (mesai) saatleri içinde işlerini halletmesi gerekiyor. Buna göre; bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA