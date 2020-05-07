Cerrahi maske kaç liraya satılacak? Cerrahi maske fiyatları ne kadar 2020?

Çin'de ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünya ile ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle koruyucu önlemler kapsamında cerrahi maskeye olan ihtiyaç arttı. Bu gereksinim sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarının devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından kod gönderimiz yapılarak eczanelerden alımı yapılan maskeler için yine Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklanan normalleşme planı kapsamında maske satışlarının perakende noktalarından satışı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu satışlarla ilgili detayları paylaştı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek Cerrahi maske kaç liraya satılacak? Sorusuyla araştırmalar yapmaya yoğun şekilde devam ediyor. Cerrahi maske fiyatları ne kadar merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler.

CERRAHİ MASKE KAÇ LİRAYA SATILACAK 2020?

İşte tüm detaylar…