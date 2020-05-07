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Duayen avukata sürpriz yaş günü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 ABONE OL
Duayen avukata sürpriz yaş günü
Adana polisi, yalnız yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan 80 yaşındaki emekli avukat Çetin Berköz'e sürpriz doğum günü düzenledi. Eşinden boşanan 3 çocuk babası Berköz, 1.5 ay boyunca evden dışarı çıkmadı. Durumu haber alan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen polis ekibi, üzerinde polis logosu bulunan yaş pastayı alarak Berköz'ün kapısını çaldı. Avukat Berköz polislerin sürpriziyle çok mutlu oldu. Pastayı üfleyerek yeni yaşını kutlayan Berköz, "Ömrümdeki en güzel doğum günüm oldu" dedi.
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Duayen avukata sürpriz yaş günü
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