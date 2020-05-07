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'de yol çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi

'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde tamamen göçtü. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.5.2020 05:32 ABONE OL
Esenler'de yol çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi
Esenler'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi. İkinci çökme sırasında yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi.

BÖLGEYE, ÇOK SAYIDA POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi.
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Esenler'de yol çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi
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