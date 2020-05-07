İntihar girişiminde bulunan kadını polisler kurtardı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "İntihara Teşebbüs" olarak geçen olay 6 Mayıs Çarşamba günü ‪saat 14.15‬ sıralarında Bakırköy İlçesi'ne bağlı Şenlik Köy Mahallesi'nde meydana geldi. Florya Sahili'nde devriye görevini yapan polisler sahil hattında bulunan kayalıklarda bir kadının oturduğunu gördü. Polislerin yanında gittiği kadın iddiaya göre polislere "Yaklaşmayın. İntihar edeceğim. Ölmek istiyorum" dedi ve aniden denize atladı. Dalgalar nedeniyle kıyıdan 15 metre uzaklaşan kadını kurtarmak için denize atlayan polisler yüzerek kadını kurtardı ve kıyıya çıkardı. Z.V. adlı kadın olay yerinde tedavi altına alındıktan sonra ifadesine başvurulmak üzere Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'ne götürüldü.

POLİS KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

Herhangi bir ekonomik sorununun olmadığını söyleyen Z.V., 15 yıl önce babası A.V.'yi kaybettiğini, babasının ölümü çok ani olduğu için kendisinde büyük etki yarattığını ve bir yıl boyunca psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Yaklaşık bir ay önce grip olduğunu ve tedavi için kullandığı antibiyotikler nedeniyle kısa süreli baygınlık ve rahatsızlık hissettiğini, hava almak için evlerinden çıktığını belirten Z.V. ardından Florya Sahili'ne geldiğini ve biraz yürüdükten sonra deniz kıyısındaki kayalıklara oturduğunu ifade etti. "Bir an ölmek istedim ve denize atladım" diyen ve kendisini önce intihardan vazgeçirmeye çalışan polisler tarafından kurtarıldığını belirten Z.V.'nin kurtarılma anları polislerin kameralarına işte böyle yansıdı.

Denize atladı, böyle kurtardı! Ölümün kıyısından hayata döndürdüler | Video