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Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, Bakan Koca dün canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündelik yaşamda kademeli olarak normalleşme yaşanacağını açıkladı. Hal böyle olunca, vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de ‘Kahveler ne zaman açılacak?’ sorusu oldu. Peki, kahvelerin açılış tarihi belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 7.5.2020 10:38 Son Güncelleme: 7.5.2020 10:38 ABONE OL
Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü, ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, salgın ile mücadelede birinci dönemi geride bıraktık. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, kademeli olarak normalleşme çalışmalarının başladığını belirtti. Hal böyle olunca, pek çok vatandaş 'kahveler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. Peki, kahvelerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK? KAHVELERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak.

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Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu mu?
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