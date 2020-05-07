Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü, ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, salgın ile mücadelede birinci dönemi geride bıraktık. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, kademeli olarak normalleşme çalışmalarının başladığını belirtti. Hal böyle olunca, pek çok vatandaş 'kahveler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. Peki, kahvelerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK? KAHVELERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak.