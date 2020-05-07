Karayolunu trafiğe kapatan heyelan anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Hakkari Yüksekova'da geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkilemiş ve yağış nedeniyle Yüksekova- Hakkari karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana gelmişti. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapatmıştı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem almıştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı.

Çalışmaların devam ettiği bölgede heyelan anının görüntüleri orrtaya çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yüksekova - Hakkari karayolunu trafiğe kapatan heyelanın görüntüleri ortaya çıktı! | Video