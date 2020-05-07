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nasıl çalışır? ,hangi sitelerde var?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle günlük rutin işlerde aksama yaşanmaması adına çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle elektronik ortamdan sipariş edilen ürünlerin eksiksiz ve doğru şekilde kargodan alıcıya ulaştırılması bu dönemde büyük önem arz ediyor. Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar alışverişlerinin çoğunu internet üzerinden sağlıyor. Hal böyle olunca kargo yoğunluğu olduğu için sitelere kargoparkları kuruldu. Kargo ihtiyaçları göz önüne alınarak uygun bölgeye Ortak Kargo İstasyonu kurulumu yapıldı. Buna göre; nedir, hangi sitelerde var? ? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 7.5.2020 17:36 Son Güncelleme: 7.5.2020 17:37 ABONE OL
Kargopark nasıl çalışır? Kargopark nedir,hangi sitelerde var?

Corona virüsü salgını nedeniyle internet üzerinden alışverişler sıklaştı. Hal böyle olunca konu ile ilgili en önemli gündem kargolar olmaktadır. Ortak yaşam alanlarında ve sitelerde kargo yoğunluğundan dolayı hayatın kolaylaşması amacıyla kuruldu. Vatandaşların ürünlerini eksiksiz ve steril bir şekilde almalarını sağlayan , hangi sitelerde var? ?

KARGOPARK NEDİR? KARGOPARK NASIL ÇALIŞIR?

Sitelerde veya kargo işlemlerinin yoğun olduğu diğer yerlerde kargo ihtiyaçları göz önüne alınarak uygun bir bölgeye Ortak Kargo İstasyonu kurulumu, Kargopark ekibi tarafından yapılır.

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Kargopark nasıl çalışır? Kargopark nedir,hangi sitelerde var?
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