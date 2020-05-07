Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi

'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi

'da, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen (66), evinin penceresinden havaya ateş açtı. Cebeci, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 16:09 ABONE OL
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, evinin penceresine çıkıp, havaya ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam edince de Özel Harekat polisleri çağırıldı. Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Özel harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.
Olay sırasında evde olan Ayşe Cebeci, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, bunun için verilen ilaçları almayı unuttuğunu söyledi.

AĞACA ASILMIŞTI
Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA