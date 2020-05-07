Koronavirüs testi pozitif çıkan kadının oğlu, ekipleri alarma geçirdi

Niğde'de rahatsızlanarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

ENGELLİ OĞLUNU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kadının, merkez Yenice Mahallesi'ndeki evinde birlikte yaşadığı ve zihinsel engelli raporu olduğunu belirttiği 50 yaşındaki oğlu, sağlık ekiplerince Elhacı Mahmut Caddesi'nde bulunup, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

EVLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Bu sırada çevrede toplananlar, sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıldı. Belediye ekipleri, anne ve oğlunun kaldığı evi dezenfekte etti.