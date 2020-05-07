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Koronavirüs testi pozitif çıkan kadının oğlu, ekipleri alarma geçirdi

'de rahatsızlanarak hastaneye başvuran 72 yaşındaki kadına koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan kadının beraberinde bulunduğu kişiler araştırıldı. Yaşlı kadın, 50 yaşındaki engelli oğlu ile yaşadığını söyleyince, ekipler kadının oğlunu aramaya koyuldu. Caddede gezerken bulunan engelli adam, ambulansla hastaneye götürüldü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:42 ABONE OL
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadının oğlu, ekipleri alarma geçirdi

Niğde'de rahatsızlanarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

ENGELLİ OĞLUNU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kadının, merkez Yenice Mahallesi'ndeki evinde birlikte yaşadığı ve zihinsel engelli raporu olduğunu belirttiği 50 yaşındaki oğlu, sağlık ekiplerince Elhacı Mahmut Caddesi'nde bulunup, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

EVLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Bu sırada çevrede toplananlar, sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıldı. Belediye ekipleri, anne ve oğlunun kaldığı evi dezenfekte etti.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan kadının oğlu, ekipleri alarma geçirdi
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