Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Corona virüs nedeniyle kapanan Berberler ve kuaförler ile ilgili detaylar! Berberlerin açılacağı tarih...

2020 kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Corona virüs kaynaklı KOVİD-19 salgınında vaka sayısı her geçen gün azalıyor ve iyileşen hasta sayısı hızla artıyor. Salgının etkisini azaltmasıyla birlikte, normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kritik kararlar alındı. Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan berberlerin ne zaman açılacağı belli oldu! Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi ve normalleşme sürecinin adımlarını ve hangi tarihlerde nerelerin açılacağını paylaştı. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Haberimizde, berberler ve kuaförlerin açılacağı tarih yer almaktadır.

KUAFÖR VE BERBERLERİN AÇILMA TARİHİ BELLİ OLDU

Hafta başında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında sosyal hayatta normalleşmeye yönelik atılacak adımlar ele alındı. Bunlardan birisi de, güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin açılması olarak öne çıktı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, güzellik salonları, kuaför ve berberlerin sosyal mesafeye ve belirli kurallara dikkat ederek yeniden açılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, tarih de verdi.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Haberimizin detaylarından Başkan Erdoğan'ın açıklamasını okuyabilir, 'Kuaförler ve berberler ne zaman, ayın kaçında açılacak?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.