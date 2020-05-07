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Küçük Abdullah'a pastalı doğum günü sürprizi

'da polisler, beş yaşındaki yürüme engelli Abdullah Koca'ya pastalı doğum günü sürprizi yaptı. Minik Abdullah, polisler tarafından yapılan ve televizyonda görerek etkilendiği sürpriz doğum günü ziyaretinin kendisine de yapılmasının mutluluğunu yaşadı. O anlar cep telefonlarının kameralarına işte böyle yansıdı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 11:45 Son Güncelleme: 7.5.2020 11:53 ABONE OL
Küçük Abdullah'a pastalı doğum günü sürprizi

İstanbul Ümraniye'de oturan bir kişi, 6 Mayıs Çarşamba günü 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı ve beş yaşındaki yürüme engelli oğlu Abdullah Koca'nın televizyon yayınlarında resmi kıyafetli polislerin, Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların doğum gününü kutladığını gördüğünü ve çok etkilendiğini belirtti. Babanın talebi üzerine pasta alan resmi üniformalı ve sivil polisler, Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan Hisar Caddesi Beyaz Dut Sokak üzerindeki adrese giderek minik Abdullah'a bir doğum günü sürprizi yaptı.

Abdullah Koca'nın doğum günü kutlandı. Ziyarette koruyucu yüz maskelerini de takan polisler, doğum günü pastasını üfleyen Abdullah Koca ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Minik Abdullah'ın ailesi polislere sürpriz doğum günü için teşekkür etti. O anlar cep telefonlarının kameralarına işte böyle yansıdı.

Pastalı yaş günü sürprizi yaptılar! Televizyonda gördü aynı sürprizi yaşadı | Video

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Küçük Abdullah'a pastalı doğum günü sürprizi
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