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Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? 2020 restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih belli oldu mu? 7 Mayıs 'ler ile...

Lokantalar, restoranlar ve kafeler ile ilgili yeni karar var mı? Corona virüs salgınında vaka sayısı ve durumu kritik olan hasta sayısı kontrol altına kısmi olarak alınmış durumda. Sosyal mesafeye riayet etmeye devam edildiği takdirde hastalık kontrol altına alınmış gözüküyor. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatılmıştı. Hafta başında Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısında çok önemli kararlar çıktı ve normalleşme sürecinin adımları belirlendi, 'lerin açılacağı tarihin AVM'ler tarafından belirleneceği belirtilirken, berber ve kuaförlerin açılacağı tarih açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kapatılan söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin tekrar başlayacağı tarih açıklandı mı? Peki, 2020 lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? Son kararlara göre Restoranlar ve lokantaların açılacağı tarihin belli olup olmadığı haberimizde yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 09:32 Son Güncelleme: 7.5.2020 09:38 ABONE OL
Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? 2020 restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih belli oldu mu? 7 Mayıs AVM'ler ile...

Bu haftanın en çok araştırılan sorularından biri "Yeni kararlara göre lokanta ve kafeler açılıyor mu?" sorusu oldu. Kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgının ülkemizde kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecinin de adımları belli oldu. Çok sayıda iş sahibi, kafe, lokanta ve restoranların faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan bu işletmeler ile ilgili ilk karar Pazartesi günü kabine toplantısında alındı. Başkan Erdoğan, 'le ait kararın kimde olduğu, berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarihi canlı yayında açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

HANGİ İŞLETMELER, NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM'lerin mayıs ayından itibaren açılacağının gündeme gelmesiyle beraber ilk resmi açıklama yapıldı. AVM'ler ile ilgili kararın AVM yönetimine ait olduğu bildirilmekle birlikte, berber ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu.

RESTORANLAR, KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

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Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? 2020 restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih belli oldu mu? 7 Mayıs AVM'ler ile...
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