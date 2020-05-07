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Lüks cipi denize atıp yoluna devam etmişti, psikolojik sorunları varmış

'de, lüks aracı denize atıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahsın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 15:59 ABONE OL
Lüks cipi denize atıp yoluna devam etmişti, psikolojik sorunları varmış
Olay, dün Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesinden lüks bir cip kiralayan B.G (27), kiraladığı araçla adanın girişine gelerek yolun ortasında aracını park etti. Aracı park ettikten sonra bekleyen B.G, el frenini indirdikten sonra aracı çalışır halde ilerletip çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize attı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla görüntülendi. Aracın denize düşmesinden sonra B.G., hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, araç çekici yardımıyla denizden çıkarılırken ,emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ
Emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma kısa sürede sonuç verdi. Yapılan soruşturma sonrasında B.G.'nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Balıkesir'de yaşadığı tespit edilen B.G., emniyet ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, araç sahibinin şikayetçi olmadığı bildirildi.
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Lüks cipi denize atıp yoluna devam etmişti, psikolojik sorunları varmış
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