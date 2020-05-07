Açıklama geldi: Davalar ve mahkemeler ne zaman başlıyor? Adliyeler ne zaman ve hangi tarihte açılacak, duruşmalar hangi tarihe ertelendi?

Corona virüs salgını ile mücadele sürecinde birçok organizasyon, etkinlik, sınav vb. durumlar askıya alınarak ertelenmeye gidilirken görülecek davaların da daha ileri bir tarihe ertelendiği biliniyordu. Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Adliyeler ne zaman açılıyor? Soruları internet aracılığı ile yanıt arayan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile 30 Nisan'a kadar ertelenen duruşmaların tarihinde yeni bir erteleme gündeme gelmiş ve karar son dakika olarak duyurulmuştu. Buna göre; Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? Davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? Şeklindeki tüm soruların yanıtını ve yapılan son dakika açıklamasını haberimizde derledik. İşte konuya dair tüm detaylar…

DAVALAR VE MAHKEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? DURUŞMALAR HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlardan bir tanesi de adliyelerin kapatılarak bazı önemli davalar dışındakilerin ileri tarihlere ertelenmesine karar verildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında ise binlerce kişi Adliyeler ne zaman açılacak, davalar ve mahkemeler ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!