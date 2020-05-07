Mahyaların dili

İstanbul'daki tarihi camilerde Ramazan ayının nişanesi olarak bilinen mahyalar, manevi ve sosyal iklime uygun olarak mesajlar veriyor. Her hafta değişen mahyalar, geçen hafta evde kalma yönünde tavsiyelerle donatılmıştı. "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajı verilen mahyalar arasında, infak, paylaşma, ibadet ve sağlıkla ilgili yazılar yer alıyor. Tarihi camilerin minarelerini süsleyen yazıların yanı sıra, Çamlıca Camisi'nde ay-yıldızlı bayrak süslemesi de göz kamaştırıyor. İftar sonrası şehrin farklı noktalarında beliren yazılarda, "Kulluk Sorumlu Olmaktır", "İmtihandayız Unutma", "Vakit Paylaşma Vakti", "Sorumlu Ol Mutlu Ol" mesajları yer aldı.