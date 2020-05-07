Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Güncel market çalışma açılış ve kapanış saatleri: BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Güncel market çalışma açılış ve kapanış saatleri: , , , , marketler kaça kadar açık?

, kaçta kapanıyor? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklenmişti. Özellikle insan temasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde maske kullanımı tavsiye edilirken birçok kurumun da çalışma saatlerinde değişiklikler yapılıyor. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatleri içerisinde değişiklik olduğundan özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar ''Bugün , , , , ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki; KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme çalışması sonrası değişen mesai saatlerine göre A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 market çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 7.5.2020 15:10 ABONE OL
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Güncel market çalışma açılış ve kapanış saatleri: BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaça kadar açık?

Ülkemizde de görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında market çalışma saatleri değişti. Marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında açıklama haftalar önce Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından yapılırken; ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yayınlanan genelgeyle birlikte kapalı ortamdaki insan sayısı azaltılmış oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre , kaçta kapanıyor? , , , saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Gibi birçok soruya yanıt arıyor. İşte 2020 Market çalışma saatleri

BİM, ŞOK, A101, MİGROS MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik yaptığını duyurmuştu. Bu kapsamda özellikle de hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar; marketler kaça kadar açık olacak? Sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel market çalışma saatleri

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Güncel market çalışma açılış ve kapanış saatleri: BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA