Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Güncel market çalışma açılış ve kapanış saatleri: BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaça kadar açık?

Ülkemizde de görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında market çalışma saatleri değişti. Marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında açıklama haftalar önce Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından yapılırken; ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yayınlanan genelgeyle birlikte kapalı ortamdaki insan sayısı azaltılmış oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Gibi birçok soruya yanıt arıyor. İşte 2020 Market çalışma saatleri

BİM, ŞOK, A101, MİGROS MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik yaptığını duyurmuştu. Bu kapsamda özellikle de hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar; marketler kaça kadar açık olacak? Sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel market çalışma saatleri