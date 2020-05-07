Mera kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 10 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir'e 3 kilometre uzaklıktaki yukarı Sulutepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdrekan aşiretine mensup iki aile arasında mera yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aile üyelerinin yakınlarının da dahil olduğu tabancaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Silahla yaralanan Hamit Vefa, hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık grevlilerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaralı, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hamit Vefa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri tabancayı ateşleyen şüpheliyi belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.