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Orman şehitleri unutulmadı

ZAHİDE VURAL Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 ABONE OL
Orman şehitleri unutulmadı
Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarda yaşamlarını yitiren 114 kişi için Ankara-Kayseri karayolu yakınında üç boyutlu anıtın da olduğu hatıra ormanı oluşturdu. Mucur İnaç köyü sınırında oluşturulan "Orman Şehitleri Hatıra Ormanı"nda, Türkiye'nin farklı yerlerinde 1905'ten itibaren çıkan yangınları söndürürken ölen, işçiler, mühendisler ve askerlerin de bulunduğu 114 şehidin adı yaşatılıyor. Üç farklı yöne bakan ay-yıldızın üzerinde yerküre ve Türkiye haritası ile onların üzerindeki ağaçtan oluşan üç boyutlu anıt da var.

İSİMLERİ HEP YAŞAYACAK
Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, "Türkiye'de ilk defa böyle üç boyutlu bir anıt kullandık. On yıllarca yaşayacak ve onların isimlerini yaşatacak" şeklinde konuştu.
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