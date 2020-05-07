Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası otobüs seferleri başlama tarihi belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada corona virüs salgını ile mücadelede birinci dönemin tamamlandığını ve 7 ilde seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, "Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi. Gerçekleştirilen bu açıklama sonrası vatandaşlar otobüs seferleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Şehirler arası otobüs seferleri başlama tarihi belli mi? İşte detaylar…

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?