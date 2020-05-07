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Ramazan ayı 14.gün : ? 7 Mayıs lezzetli ve kolay iftar menüsü tarifleri

İslam aleminin mübarek aylarından biri olan Ramazan ayının 14.gününde araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında sahur ve iftar sofraları bir hayli özenilerek hazırlanıyor. Hal böyle olunca hem sağlıklı hem kolay tariflerin peşine düşülüyor. Sabah saatlerinden itibaren mutfakta hazırlık aşamasında olan vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar iftar menüsünde muhakkak sıvı tüketiminin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Zira sağlıklı ve doyurucu sofralar hazırlamak için önceden iftar menü listesi oluşturmak gerekiyor. Akşam saatine yaklaşırken iftar sofrasına ne hazırlayacağı konusunda kararsız olan vatandaşlar ‘’ bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? ’’ sorularına yanıt arıyor. Peki Ramazan ayı 14. iftar menüsü önerileri nelerdir? İşte,

Giriş Tarihi: 7.5.2020 13:04 Son Güncelleme: 7.5.2020 13:08 ABONE OL
Ramazan ayı 14.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs lezzetli ve kolay iftar menüsü tarifleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte hem lezzetli hem kolay tarifleri araştıran vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren sofralarını kusursuz ve doyurucu menülerle süslemek isteyenler en lezzetli tarifine bakmaya başladı. Ramazan ayının 14.gününde şüphesiz bol su tüketimi ve sıcak çorba sofraların vazgeçilmezi olacaktır. Uzmanlar iftar sofralarınızı hazırlarken ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerektiğine vurgu yapıyor. Bu aylarda iftar menüsünü sağlıklı liste olarak hazırlamak isteyenler yedikleri besinlere dikkat etmesi gerekiyor. Peki bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte hem lezzetli hem kolay tarifi

RAMAZAN AYI 14.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Uzun süre oruç tutan bedenimiz için iftar menüsünde sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmelidir. Ramazan ayı belli oldu. Haberimizde, bugün ne pişirsem sorusunun yanıtına ve Ramazan ayı 14. Gün iftar menüsüne erişebilirsiniz.

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Ramazan ayı 14.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs lezzetli ve kolay iftar menüsü tarifleri
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