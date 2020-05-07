Ramazan ayı 14.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs lezzetli ve kolay iftar menüsü tarifleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte hem lezzetli hem kolay tarifleri araştıran vatandaşlar '' Bugün ne pişirsem?'' sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren sofralarını kusursuz ve doyurucu menülerle süslemek isteyenler en lezzetli iftar menüsü tarifine bakmaya başladı. Ramazan ayının 14.gününde şüphesiz bol su tüketimi ve sıcak çorba sofraların vazgeçilmezi olacaktır. Uzmanlar iftar sofralarınızı hazırlarken ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerektiğine vurgu yapıyor. Bu aylarda iftar menüsünü sağlıklı liste olarak hazırlamak isteyenler yedikleri besinlere dikkat etmesi gerekiyor. Peki bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte hem lezzetli hem kolay Ramazan ayı 14.gün iftar menüsü tarifi

RAMAZAN AYI 14.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Uzun süre oruç tutan bedenimiz için iftar menüsünde sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmelidir. Ramazan ayı 14.gün iftar menüsü belli oldu. Haberimizde, bugün ne pişirsem sorusunun yanıtına ve Ramazan ayı 14. Gün iftar menüsüne erişebilirsiniz.