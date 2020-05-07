Ramazan Bayramı ne zaman, bu ayın kaçında? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Soruları bu mübarek ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaş tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Cennetin kapılarının açıldığı, ilahi rahmetin islam alemine yayıldığı bu önemli tarihlerde binlerce Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken öte yandan bu ayın bitiş tarihlerinde gerçekleşen bir başka adıyla Şeker yani 2020 Ramazan Bayramı için araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere bu tarihler resmi tatil sayıldığından özellikle çalışanlar ve öğrenciler kaç gün resmi tatil olacağını merak ediyor. Peki; Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte tüm detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Her sene olduğu gibi ise şimdiden bayram için geri sayıma başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takviminde tüm bu tarihler de vatandaşlarla paylaşılmıştı. Sizler için hazırladığımız haberimizde bu takvimde yer alan bilgiler dahilinde tüm detaylara değindik. Buna göre; 2020 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi tarihte? Resmi tatil kaç gün olacak?

İşte detaylar…