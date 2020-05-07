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ne zaman, bu ayın kaçında? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

On bir ayın sultanı ramazanın başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan birisi ne zaman, ayın kaçında? sorusu oldu. Bu mübarek ayın son günlerine yaklaşırken Müslüman alemi kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken öte yandan bu faziletli ayın sona erdiği dini bayramımızın tarihini ve kaç günlük resmi tatil olacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanan dini günler takviminde İslam dinince önemli bir yere sahip olan bu günlerin tarihlerine tek tek değinildi. Buna göre; 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.5.2020 11:44 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman, bu ayın kaçında? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

ne zaman, kaç gün tatil olacak? Soruları bu mübarek ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaş tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Cennetin kapılarının açıldığı, ilahi rahmetin islam alemine yayıldığı bu önemli tarihlerde binlerce Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken öte yandan bu ayın bitiş tarihlerinde gerçekleşen bir başka adıyla Şeker yani 2020 Ramazan Bayramı için araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere bu tarihler resmi tatil sayıldığından özellikle çalışanlar ve öğrenciler kaç gün resmi tatil olacağını merak ediyor. Peki; Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte tüm detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Her sene olduğu gibi ise şimdiden bayram için geri sayıma başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takviminde tüm bu tarihler de vatandaşlarla paylaşılmıştı. Sizler için hazırladığımız haberimizde bu takvimde yer alan bilgiler dahilinde tüm detaylara değindik. Buna göre; 2020 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi tarihte? Resmi tatil kaç gün olacak?

İşte detaylar…

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Ramazan Bayramı ne zaman, bu ayın kaçında? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
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