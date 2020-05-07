Sahiller ve plajlar ne zaman açılacak? Ülkemizde corona virüsüne karşı normalleşme planının adımları atılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla birlikte birçok kurum ve kuruluşun açılması kararı alınmıştı. Yaz tatili planları olan vatandaşlar ise '' Sahiller ve plajlar açılıyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan sahiller ve plajlar ne zaman açılacak? Sahiller ve plajların açılış tarihi belli oldu mu?

SAHİLLER VE PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmişti. Yetkililer sahil, piknik alanı ve plaj gibi kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Son olarak açıklanan normalleşme planıyla birlikte sahil ve plajların açılış tarihi hakkındaki beklentide arttırdı. Peki sahiller ve plajlar ne zaman açılacak?