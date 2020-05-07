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ve plajlar ne zaman açılacak? belli oldu mu?

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadele normalleşme çabalarının atılmasıyla birlikte ‘’ ve plajlar ne zaman açılacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasının ardından AVM, kuaöför ve berberlerin açılması kararı alındı. Şimdiden yaz tatili planları yapan vatandaşlar ise sahillerin ve plajların açılış tarihini merak ediyor. Buna göre; corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan ? belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 7.5.2020 10:01 ABONE OL
Sahiller ve plajlar ne zaman açılacak? Sahiller ve plajların açılış tarihi belli oldu mu?

ve plajlar ne zaman açılacak? Ülkemizde corona virüsüne karşı normalleşme planının adımları atılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla birlikte birçok kurum ve kuruluşun açılması kararı alınmıştı. Yaz tatili planları olan vatandaşlar ise '' Sahiller ve plajlar açılıyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan ? belli oldu mu?

SAHİLLER VE PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmişti. Yetkililer sahil, piknik alanı ve plaj gibi kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Son olarak açıklanan normalleşme planıyla birlikte sahil ve plajların açılış tarihi hakkındaki beklentide arttırdı. Peki sahiller ve plajlar ne zaman açılacak?

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Sahiller ve plajlar ne zaman açılacak? Sahiller ve plajların açılış tarihi belli oldu mu?
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