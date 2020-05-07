Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

Hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı haftalardır gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Toplamda bugüne kadar 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta seyahat yasağı kalkan illerde olup olmayacağı merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak ve detayları neler? Haberimizde, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları, marketler, eczaneler, fırınlar hakkında bilgiler ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı yer almaktadır.