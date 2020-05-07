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ne zaman bitecek, hangi şehirlerde yasak kalktı? İşte şehir dışı yasağı kaldırılan iller!

Ülkemizdeki koronavirüs salgını süresince alınan karar doğrultusunda normalleşme planı uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda bazı illerdeki yasağın kaldırılması ile beraber binlerce vatandaş ne zaman bitiyor? Sorusuna internet aracılığı ile yanıt arıyor. 4 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı ardından bazı illerdeki seyahat kısıtlaması da yapılan bu düzenleme doğrultusunda kaldırılmış oldu. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak illeri ile beraber toplam 31 ilimizi kapsıyordu. Peki, hangi illerde şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte konuya dair tüm detaylar ve Şehir dışına çıkma yasağı kaldırılan iller!

Giriş Tarihi: 7.5.2020 11:56 Son Güncelleme: 7.5.2020 11:57 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde yasak kalktı? İşte şehir dışı yasağı kaldırılan iller!

ne zaman bitiyor? Sorusu binlerce vatandaş tarafından hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile beraber araştırılmaya başlandı. Uzun süredir devam eden seyahat kısıtlaması büyükşehir niteliğindeki 30 ilimizde ve Zonguldak'ta uygulanıyordu. Salgın nedeniyle alınan önlemlere karşın normalleşme planının uygulanmaya başlanması ile bazı illerdeki yasak da kaldırılmış oldu. Açıklama sonrası vatandaşlar Şehir dışı seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri merak ediyor. Toplantı sonrası yapılan son dakika açıklamasını derlediğimiz haberimizde Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor, hangi şehirlerde yasak kalktı? Sorusunun yanıtına ve konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ İLLERDE KALKTI?

Corona virüs salgınıyla mücadele süresince alınan kararlarla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs sonrasında yeniden açılacak. Öte yandan normalleşme planı ile beraber bir süredir uygulanan büyük şehirler için seyahat yasağında da bir takım düzenlemeler yapıldığı duyurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seyahat yasağının kaldırıldığı illeri ve tüm detayları açıkladı.

İşte o açıklama ve konuya dair detaylar…

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde yasak kalktı? İşte şehir dışı yasağı kaldırılan iller!
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