Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde yasak kalktı? İşte şehir dışı yasağı kaldırılan iller!

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Sorusu binlerce vatandaş tarafından hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile beraber araştırılmaya başlandı. Uzun süredir devam eden seyahat kısıtlaması büyükşehir niteliğindeki 30 ilimizde ve Zonguldak'ta uygulanıyordu. Salgın nedeniyle alınan önlemlere karşın normalleşme planının uygulanmaya başlanması ile bazı illerdeki yasak da kaldırılmış oldu. Açıklama sonrası vatandaşlar Şehir dışı seyahat yasağı kaldırılan iller hangileri merak ediyor. Toplantı sonrası yapılan son dakika açıklamasını derlediğimiz haberimizde Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor, hangi şehirlerde yasak kalktı? Sorusunun yanıtına ve konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ İLLERDE KALKTI?

Corona virüs salgınıyla mücadele süresince alınan kararlarla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs sonrasında yeniden açılacak. Öte yandan normalleşme planı ile beraber bir süredir uygulanan büyük şehirler için seyahat yasağında da bir takım düzenlemeler yapıldığı duyurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seyahat yasağının kaldırıldığı illeri ve tüm detayları açıkladı.

İşte o açıklama ve konuya dair detaylar…