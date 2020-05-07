Sinemalar ne zaman açılacak? Konserler ve tiyatro oyunları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sosyal hayatı derinden etkilediği gibi, kültür sanat faaliyetleri ile eğlence sektörünü de vurdu. Sinemalar ve tiyatro salonları kapatılırken konser gibi etkinliklerin faaliyetleri de durduruldu. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı ülkemizde, konserlerin ve tiyatro oyunlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, sinemalar ne zaman açılıyor? Konserler ve tiyatro oyunları ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler...

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecine giriş için hazırlıklar yapılıyor. Normalleşme süreci planlaması 4 aşamalı olarak belirlendi. Bu aşamalar arasında ise sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında.

Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için ise toplantılar devam ediyor.

KONSERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sinema ve tiyatro salonları gibi konserleri de Temmuz'da başlaması hedefleniyor. İlk etapa açık hava konserleri ön planda olacak. Konserlerde de yine birer koltuk boşluk bırakılacak ve maske ile izlenebilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" konulu genelge yayınlamıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.