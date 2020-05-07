SON DAKİKA: Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih belli oldu mu? 6 Mayıs AVM'ler ile...

Lokanta ve kafeler açılıyor mu? Kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgının ülkemizde kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecinin de adımları belli oldu. Çok sayıda iş sahibi, kafe, lokanta ve restoranların faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan bu işletmeler ile ilgili ilk karar Pazartesi günü kabine toplantısında alındı. Başkan Erdoğan, AVM'lerin, berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarihi canlı yayında açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

HANGİ İŞLETMELER, NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM'lerin mayıs ayından itibaren açılacağının gündeme gelmesiyle beraber ilk resmi açıklama yapıldı. AVM'ler ile birlikte, berber ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu.

RESTORANLAR, KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: