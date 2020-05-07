SON DAKİKA: Çocuklar ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaşındakiler ile 20 Yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, yasak kalktı mı??

20 Yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere bu yaş grubunun salgın dolayısıyla risk teşkil etmesinden kaynaklı olarak önlem niteliğinde alınan kararda çocukların ve gençlerin dışarı çıkmalarına kısıtlama konulmuştu. Bu bağlamda; normalleşme planı içerisinde belirlenen tarih ve saat aralığında yirmi yaşının altındaki bireylerin sokağa çıkabilmelerine izin verilecek. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? İşte geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması ve konuya dair tüm detaylar…

0-14 VE 15-20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK, YASAK KALKTI MI?

Yapılan açıklamada; ilk uygulamanın altmış beş yaşının üzerinde olan vatandaşlara uygulanacağı ifade edilirken 10 Mayıs Pazar saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında bu yaş grubunun dışarı çıkabileceği açıklandı.

Peki; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? İşte gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar…