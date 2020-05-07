SPA hırsızını 50 bin liralık saat ele verdi

İstanbul'da otellerin SPA merkezine masaj yaptırma bahanesiyle giden ve şifreli dolaplardan hırsızlık yapan Ömer R.'yi cebindeki tornavida ve cep telefonunda bulunan 50 bin liralık Rolex marka saatin fotoğrafı yakalattı. Bağcılar'daki lüks bir otelin SPA (terapi,masaj) merkezine geçen yıl 25 Aralık'ta giden Fatih A., masaj yaptırmak için gitti. Kendisine elbise ve değerli eşyalarını koyması için şifreli dolap verildi. Masajın ardından elbiselerini giymek isteyen Fatih A., dolap kapağının zorlanarak açıldığını görünce cüzdanını kontrol etti ve 4 bin lirasının çalındığını fark etti. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Yakın tarihlerde benzer şekilde SPA merkezlerinden şifreli dolaplarda gerçekleştirilen 7 hırsızlık olayı saptandı. Kamera incelemeleri sonucu şüpheli Ömer R.'nin ismine ulaşıldı. Ömer R., 4 Mart'ta Küçükçekmece'de bir kafede yakalandı. Üzerinde, dolapları açmada kullandığı düşünülen 15 cm uzunluğunda tornavida ele geçirildi. Ayrıca Ömer R.'nin telefonunu inceleyen polis, çalınan 50 bin TL'lik Rolex marka ve yine 2 bin TL değerindeki Vayner marka saatlerin suç tarihlerinde çekilmiş fotoğraflarını tespit etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ömer R., söz konusu otele gittiğini hatırlamadığını ileri sürdü. Ancak masaj salonu görevlisi U.G., ifadesinde Ömer R.'nin olay günü kimliğini ibraz etmeden müşteri gibi salona geldiğini ve saunaya girdiğini ardından da masaj yaptırmadan merkezden ayrıldığı bilgisini verdi. Ömer R. hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.