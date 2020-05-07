Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 7 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA…

MPİ (Milli Piyango İdaresi) her hafta Perşembe günü olduğu gibi bu hafta da yapılan çekilişle Süper Loto sonuçlarını açıkladı. 655. hafta çekilişi yapılan oyunun 7 Mayıs 2020 Perşembe günü (bugün) çekilişi için büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler arama motorlarında haftanın şanslı numaralarını merak ederek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 7 Mayıs çekilişi sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 MAYIS 2020 PERŞEMBE)

İşte MPİ 7 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama…