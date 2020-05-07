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Haberler Yaşam Haberleri Tilavet secdesi kılınışı: Tilavet secdesi hangi surelerde geçer, nedir? İşte duası ve niyeti!

kılınışı: , nedir? İşte duası ve niyeti!

Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemlerde bu ayda en çok yapılan ibaetler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de geçen on dört yerde secde ayetleri okunması ya da işitilmesi anlamına gelen bu durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kur'an-ı kerim'de on dört yerde, secde ayeti vardır. Secde ayetlerinin okunması ya da işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denilmektedir. Buna göre; ? İşte , duası ve niyeti!

Giriş Tarihi: 7.5.2020 21:48 ABONE OL
Tilavet secdesi kılınışı: Tilavet secdesi hangi surelerde geçer, nedir? İşte duası ve niyeti!

Kur'an-ı Kerim'de on dört yerde geçen secde ayetlerinden biri okumak ya da işitmek durumunda yapılan secdeye denir. On bir ayın sultanı Ramazan ayı ibadetlerinden biri olmakla birlikte da internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bu mübarek ayda ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isterlerken konuya yönelik araştırmalarını da sürdürüyorlar. Buna göre; ? İşte kılınışı, duası ve niyeti!

TİLAVET SECDESİ KILINIŞI!

Tilavet secdesi, Kur'ân-ı Kerim'de ondört yerde, secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin, manasını anlamasa da, bir secde yapması vacibdir.

İşte tilavet secdesi kılınışı, duası, niyeti ve diğer detaylar...

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Tilavet secdesi kılınışı: Tilavet secdesi hangi surelerde geçer, nedir? İşte duası ve niyeti!
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