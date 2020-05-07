Tilavet secdesi kılınışı: Tilavet secdesi hangi surelerde geçer, nedir? İşte duası ve niyeti!

Kur'an-ı Kerim'de on dört yerde geçen secde ayetlerinden biri okumak ya da işitmek durumunda yapılan secdeye tilavet secdesi denir. On bir ayın sultanı Ramazan ayı ibadetlerinden biri olmakla birlikte tilavet secdesi kılınışı da internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bu mübarek ayda ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isterlerken konuya yönelik araştırmalarını da sürdürüyorlar. Buna göre; tilavet secdesi hangi surelerde geçer? İşte kılınışı, duası ve niyeti!

TİLAVET SECDESİ KILINIŞI!

Tilavet secdesi, Kur'ân-ı Kerim'de ondört yerde, secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin, manasını anlamasa da, bir secde yapması vacibdir.

İşte tilavet secdesi kılınışı, duası, niyeti ve diğer detaylar...