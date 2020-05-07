Ünlü dansçı Seda Arıgül dolandırıldı!

Ünlü dansçı Seda Arıgül, Mimar Sinan Üniversitesi'nden misafir öğrenci statüsünde ders almak isterken dolandırıldı. Kendisini üniversitede hoca olarak tanıtan Ayşegül S.Ç.'nin kendisine 'Seni kayıt edeceğim' demesi üzerine para gönderen Arıgül, kısa süre sonra dolandırıldığını anladı. Şikayetçi olduğu Ayşegül S.Ç. hakkında iddianame düzenlendi.

"KAYIT EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede dansçı Seda Arıgül'ün ifadesine yer verildi. Seda Arıgül ifadesinde, "Latin dansları hocasıyım ve İTÜ'de geleneksel danslar üzerinde yüksek lisans yapmaktayım. Kendimi geliştirmek için Mimar Sinan Üniversitesi'nden misafir öğrenci statüsünde ders almak istedim. Şüpheli Ayşegül S. Ç. ilk önce kendini bana hoca olarak tanıtarak güvenimi kazandı. Sonrasında misafir öğrenci olarak beni okula kayıt edeceğini söyleyerek ders kayıt ücreti olarak bin 250 lira aldı. Geri iade etmedi. Şüphelinin Mimar Sinan Üniversitesi ile alakası olmadığını, hatta üniversite hocası da olmadığını sonradan öğrendim. Şikâyetçiyim" dedi.

İddianamede, şüpheli Ayşegül S.Ç.'nin de ifadesine yer verildi. Şüpheli ifadesinde, "Mimar Sinan Üniversitesi Bale Ana Sanat Dalı'ndan 1993 yılında mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisansı müracaatımı yaptım. 1993-1995 yılları arasında bu üniversitede klasik bale derslerine yarı zamanlı olarak girdim. Seda A.'yı Levent'teki bir dans okulunda tesadüfen tanıdım. Seda Arıgül, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ek ders almak istiyordu. Benim okulda öğretmen arkadaşlarım olduğu için onlarla misafir öğrenci olarak okula girmesi için görüşebileceğimi söyledim. Misafir öğrenci olarak derslere ücret karşılığında girilebileceğini düşündüğüm için Seda A.'dan bin 250 lira parayı misafir öğrencilik ücretlerini yatırmak için istedim.

"ANNEM VEFAT ETTİ, PARAYI VEREMEDİM"

Daha sonra üniversitenin bölüm başkanı ile görüştüm. Böyle bir misafir öğrenci kabulünün olamayacağını öğrendim. Bu sırada annem vefat etti. Ayrıca paraya sıkışıktım. Bu nedenle hesabıma gönderilen parayı geri iade edemedim. Parayı iade etmeyi düşünüyorum. Müştekiyi dolandırmak gibi bir kastım yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İddianamede, suç tarihinde şüphelinin mağdura kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp mağdurdan menfaate temin etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği iddiasına ilişkin olarak hakkında kamu davası açmaya yetecek nitelikte şüphe oluşturacak delil elde edildiği kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli Ayşegül S. Ç. hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.