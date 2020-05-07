Ünlü iş adamı ‘Obezite’ ameliyatı oldu! Ölümden döndü, dava açtı

Aile işi mücevharat olan Nakşiler ailesinin 34 yaşındaki üyesi Hüseyin Nakşiler'e geçtiğimiz yıllarda 'Morbid Obezite' teşhisi kondu. İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir hastaneye giden Nakşiler'e, bu nedenle 'Fasterktomi' tedavisi uygulandı. Ameliyatlar ardından tedavi sürecinde bir takım aksaklıklar yaşamaya başlayan iş adamının durumu, her geçen gün kötüleşiyordu.

AMELİYAT SONRASI FENALAŞTI

Karnındaki şişliğin giderek artması genç işadamın solunum problemi yaşamasına neden olurken, doktorlar ise bu durumun ameliyat sonrası normal olduğunu belirtip, ağrı kesici tedavisi uygulamaya devam etti. Nakşiler ailesi, tanıdığı bir doktordan yardım istediğinde ise başka bir hastaneye acilen sevk edilen Nakşiler'in çekilen tomografi ve BT filminde diren biriktiği ve riskli bir durumla karşı karşıya olunduğu belirlendi. Acilen yeniden ameliyata alınan iş adamı, kısa bir süre sonra iyileşti.

DAVA SÜRÜYOR

Tedavi süresinde ölümle burun buruna geldiğini beyan eden Nakşiler, babası ile çalışıyor olduğu gerekçesiyle maddi olarak zor durumda olmadığını belirtse de ölümle burun buruna gelmiş genç bir adam olarak yaşadığı korku dolu günler nedeniyle 160 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Doktorların kusurlu olduğunu belirten Nakşiker'in başka bir hastaneye gönderilirken verilen sevk yazısında, 'Acısı bulunmamaktadır' ibaresini gördüğünde ise büyük bir şok yaşadığını belirtti. Dava, ilerleyen günlerde görülecek.

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