Ünlü iş adamı savcılığa koştu: Tehdit ediliyorum

Gülseven A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı ve ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Ünlü işadamı Kenan ismiyle bir şahıs olduğunu, gerçek adının Liyadin Nom olduğunu öğrendiği bu kişinin, kendisine ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Bar kapılarında güvenlik olarak çalışan Nom'un, gözüne kestirdiği zengin işadamlarından şantaj, cebir gibi yollarla haksız kazanç elde ettiğini, aynı şahsın kendisine de dadandığını, ticari itibarını ve saygınlığını zedeleyeceğinden korktuğunu belirtti. Şikayet dilekçesinde, söz konusu şahsın Necat Gülseven adıyla sahte çek düzenlediğini, çekin piyasada dolaştığını, kendisinin de durumu öğrendiğinde şikayetçi olmaya karar verdiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN DA RAHATSIZ EDİYOR

Aynı şahsın sosyal medyada eşinin arkadaşlarına mesajlar attığını, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın Ebru Yaşar'la ilgili yaptığı bir paylaşımın altına "Dolandırıcı kocası bu klibe kaç para harcadı" şeklinde hakaret içerikli söz sarf ettiğini belirtti. Demet Akalın'ın sosyal medya hesabının görüntüsünü delil olarak savcılığa sunan Gülseven'in ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.