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Yaşlı adamın evde boğazı kesilmiş cesedi bulundu

'ın Gercüş ilçesinde Mehmet K.'nin (67), evde eşi tarafından boğazı kesilmiş cesedi bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Yaşlı adamın naaşı otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 15:49 ABONE OL
Yaşlı adamın evde boğazı kesilmiş cesedi bulundu

Olay, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet K.'nin eşi Selime K., sahur sonrası hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Selime K. geri döndüğünde 4 çocuğunun babası Mehmet K.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, boğazı bıçakla kesilen Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman'a gönderildi.

Mehmet K.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Yaşlı adamın evde boğazı kesilmiş cesedi bulundu
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