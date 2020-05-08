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izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? kuralları!

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle belli yaş grupları için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Corona virüsü tedbirlerinin esnetilmesi amacıyla normalleşme takvimi ile birlikte 65 yaş üzeri için uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu belirli saat dilimlerinde kısmi olarak kalkacak. Hal böyle olunca; vatandaşlar internet üzerinden izni ne zaman, saat kaçta başlıyor gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Buna göre; ne zaman başlıyor? kuralları neler?

Giriş Tarihi: 8.5.2020 22:49 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kuralları!

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili bir genelge gönderdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kısmı olarak esnetilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındı. Buna göre; 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar belli bir tarih ve zaman aralığında belirtilen kurallara uyarak sokağa çıkabilecekler. Buna göre; izni ne zaman başlıyor? kuralları neler?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. Özellikle 65 üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi kararının ardından bu kararın ne zaman ve nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Bu bağlamda; ne zaman, saat kaçta başlıyor? neler?

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65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kuralları!
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