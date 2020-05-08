İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili bir genelge gönderdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kısmı olarak esnetilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındı. Buna göre; 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar belli bir tarih ve zaman aralığında belirtilen kurallara uyarak sokağa çıkabilecekler. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kuralları neler?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. Özellikle 65 üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi kararının ardından bu kararın ne zaman ve nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Bu bağlamda; 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kuralları neler?