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ne zaman, bu Pazar mı? Günü tarihi için geri sayım başladı

Ülkemizde her yıl Mayıs ayında telaşı başlıyor. Tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan ‘’, hangi tarihte?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Ülkemizde corona virüsü salgınından ötürü bu özel gün evlerden kutlanacak. Geçmişten günümüze kutlanmaya devam eden bugünün tarihi ise çok eski zamanlara dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Dünyanın farklı kültürlerinde başka zamanlarda kutlanan annelerimizin günü ülkemizde her yıl mayıs ayına denk geliyor. Peki Günü ne zaman kutlanacak? ?

Giriş Tarihi: 8.5.2020 09:46 Son Güncelleme: 8.5.2020 09:55 ABONE OL
Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2020 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı

Dünyanın birçok bölgesinde farklı tarihlerde kutlanan ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene annelerimizin özel günü evlerden kutlanacak. Çocuklar anneleri için hediye arayışına girerken bugünün tarihçesini merak ediyor. Annelerimizin günü farklı tarihlerde kutlansa da Türkiye ile aynı tarihte kutlayan ülkelerin sayısı da bir hayli fazla. Geçmişten günümüze asırlardır süren bu gelenek anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Buna göre; , bu Pazar mı? Günü tarihte kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü adım adım yaklaşırken bu önemli tarih birçok kişi açısından merak konusu oldu. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Peki , hangi tarihte kutlanacak? ? İşte yanıtı…

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Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2020 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı
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