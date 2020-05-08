Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2020 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı

Dünyanın birçok bölgesinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene annelerimizin özel günü evlerden kutlanacak. Çocuklar anneleri için hediye arayışına girerken bugünün tarihçesini merak ediyor. Annelerimizin günü farklı tarihlerde kutlansa da Türkiye ile aynı tarihte kutlayan ülkelerin sayısı da bir hayli fazla. Geçmişten günümüze asırlardır süren bu gelenek anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Buna göre; Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı? 2020 Anneler Günü tarihte kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü adım adım yaklaşırken bu önemli tarih birçok kişi açısından merak konusu oldu. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Peki 2020 Anneler günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? Bu Pazar Anneler Günü mü? İşte yanıtı…